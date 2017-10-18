Десятки сорванных рейсов, тысячи застрявших в аэропортах пассажиров

Коллапс авиакомпании «ВИМ-авиа» коснулся многих. И это не просто случайность, а хорошо прослеживаемая закономерность считает Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР высказался за реформу гражданской авиации.

Это лето многие отпускники запомнят надолго. Российские туристы застряли в аэропортах самых популярных в нашей стране направлений. Из-за долгов авиакомпания «ВИМ-авиа» начала массово задерживать рейсы. В высокий сезон подобное происходит каждый год, но такая ситуация возникла впервые.



Валентина Раговицкая, менеджер по туризму: «В этом году я заметила, другого слова как феноменальные задержки я не могу назвать. С самого начала лета, это продолжается, и по сей день, действительно это касается не только компании «ВИМ-авиа», но и других».

В ЛДПР уверены, что это не просто неудачное стечение обстоятельств, не бизнес-просчеты одной авиакомпании, а системный сбой работы всей отрасли гражданской авиации.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Мы много лет говорим, давайте восстановим министерство гражданской авиации. У нас огромная страна, и весь мир - и нельзя, чтобы всеми авиакомпаниями занимался маленький департамент в Минтрансе!»



Владимир Жириновский считает, что порядок в работе авиаперевозчиков может быть восстановлен. Необходимо национализировать гражданскую авиацию России и создать профильное министерство.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «В советское время было министерство автотранспортных и шоссейных дорог, министерство речного транспорта, министерство морского транспорта, министерство гражданской авиации - четыре министерства! Министерство транспортного машиностроения - строили паровозы, тепловозы. Пять министерств! Сейчас одно - и там департамент!»



Либерал-демократы предлагают государству восстановить ведомство и взять жесткий контроль над всеми авиакомпаниями. Чтобы избежать присвоений средств и вывод капитала из страны, нужно проверять все траты компаний.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Банки дают кредит и немедленно сообщают в Минтранс: ВИМ-авиа взяло миллиард рублей! И ревизор с Минтранса приезжает - куда пошел миллиард? Вот за керосин, пожалуйста, еще миллиард - заплатили з/п, еще миллиард - на лизинг. Все, молодцы - и пассажиров перевозят».



Авиакомпания ВИМ-авиа занимала десятое место по объему пассажирских перевозок в России. И если компания первой десятки может потерпеть крах, то и остальные перевозчики не могут чувствовать себя в безопасности.