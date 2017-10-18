Дом вот-вот рухнет, жильцов обещают переселить

В Мурманске вот-вот рухнет жилой дом. Двухэтажная деревяшка на улице Фрунзе. Это может произойти в любой момент. В администрации города уже принято решение в срочном порядке расселить живущих там людей. Но те покидать свои квартиры не хотят. В чем же дело? Разбирались наши корреспонденты Янина Морозова и Павел Третьяков.

Крыша течет, стены рушатся, двери выпадают вместе с косяками. Этот деревянный дом по улице Фрунзе был построен в далеком 1936 году.



Жизнь в таком доме настоящая сказка, только страшная, точнее маленький коммунальный ад для каждого жильца. Но уже совсем скоро проблема должна разрешиться и все, кто до сих пор здесь получат другие квартиры.



Нина Горкина: «Я с этим решением не согласна, потому что маневренный фонд, это временное жилье. Метраж предлагают такой, что это тихий ужас, 6 метров на человека».



В семье Нины Степановы четверо взрослых дочери, внук и она сама. Как жить в хрущевке на 43 метрах не представляет. Здесь, говорит, комнаты большие, прихожая, кухня, всем место есть. Полы дыбом и щели под потолком - плохо конечно, но в маленькую квартиру, говорит, не поедет ни за что.



Нина Горкина: «В маневренном фонде мне вчера я там была, мне четко ответили, значит приедет МЧС и вас сгрузит, вам предоставят жилье в Дровяном, на Абрам-мысе, и в Росляково».



Жильцы дома бились за признание дома аварийным долго, но везде получали отказ. И вот в подъезде появилось объявление, гласящее о том, что покинуть аварийное строение необходимо до 21 октября. Некоторые люди уже переехали в предложенные временные квартиры. Остальные решили бороться за свои метры, ведь дом пойдет под снос, а в маневренном фонде можно застрять на долгие годы.



Нина Лисенко: «Душа нету, воды горячей нету, холодная вода есть, правда топят нормально».



Нина Степановна после гибели сына продала свою квартиру, чтоб дать образование внучке. А сама переехала в коммуналку. Соседи алкоголики, условия ужасные, но комната большая, куплена с большим трудом и менять свои квадратные метры на меньшую жилплощадь женщина не согласна.



Нина Лисенко: «Нам давали комнаты по 10 метров, послушайте, поставить диван, поставить стол, шкаф, если будет общежитие надо же холодильник в этой же комнате поставить, я как можно, у меня 21 метр комната, как можно в десятиметровке это все поместить?»



Как разместиться во временных квартирах, куда девать скарб и домочадцев и как сохранить свои квадратные метры? Пока жители аварийного дома только решают эти непростые вопросы и боятся принудительного выселения. А времени на все решения осталось 4 дня.



Условия жизни в этом доме конечно больше похожи на первобытные. А пока дом потихонечку рушится и разваливается, люди ждут жилья приемлемого и удобного для них.

Принудительно выселять людей из квартир не будут. Об этом нам сегодня рассказал начальник управления Первомайского округа Мурманска Сергей Самородов. Дом по Фрунзе 3/10 был признан аварийным еще в ноябре 2016 года. А на данный момент главная задача - уберечь людей от опасности, и решить ее надо в кратчайшие сроки.

Сергей Самородов, начальник управления Первомайского административного округа: «На сегодняшний день основная масса людей уже получила маневренный фонд, там было зарегистрировано 53 человека, это 22 семьи. 30 человек переселилось, некоторые имеют жилье, которые не имеют желания переселиться и после этого новые формы управления мониторили состояние данного дома. Буквально на той неделе были выявлены существенные недостатки, угрожающие жизни и здоровью. И комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение о чрезвычайной ситуации».