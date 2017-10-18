Джаз, Дожди, Осень

Несмотря на дожди, которые льют несколько дней в Мурманске, в клубе Ледокол отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» сегодня как всегда будет сухо, тепло и музыкально. Будет много хорошей музыки, а так же хорошего настроения и дружеского общения.

Некоторые музыканты исполнят песни про дождь, в том числе из репертуара Валерия Сюткина. Тем более, что, скорее всего, это последняя неделя дождей в Мурманске перед снежной арктической зимой.

Сегодня в Jazz & Blues Café выступят: The Hoolz, "Вечный Двигатель", Евгений Гоман, Космический Стас" и "Черничный кисель".

Ведущие вечера Роман Мурачев и Наташа Карча.

Начало в 19:00