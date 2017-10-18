Как ездить по Мурманской области в преддверии зимнего сезона и не попасть в аварию?

Дорожная полиция напоминает о мерах безопасностив преддверии зимнего сезона.

При неблагоприятных погодных условиях растет количество дорожно-транспортных происшествий. Осложняют движение гололедица, осадки и ранние сумерки, ухудшающие видимость на дороге.

Одной из причин ухудшения ситуации является неготовность автомобилей к эксплуатации в сложных погодных условиях.

Водителям перед выездом рекомендуется проверять исправность внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей. При движении соблюдать ограничения скоростного режима, дистанцию и боковые интервалы.

Во избежание столкновений, с осторожностью осуществлять маневрирование. Не игнорировать требования знаков и дорожной разметки, не допускать выездов на полосу встречного движения.

Не затягивайте с заменой летней резины на зимнюю.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД так же напоминает пешеходам об обязательном использовании светоотражающих элементов в темное время суток.

Соблюдение требований правил дорожного движения и рекомендаций сотрудников ДПС поможет избежать неприятностей на дороге, сохранит жизнь и здоровье.

ОБ ДПС ГИБДД желает всем безопасных дорог.