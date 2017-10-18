16+
,
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Крутящий момент»

20:1518 октября 2017Просмотров: 95

Сегодня в программе «Крутящий момент» вы увидите:

Какие тормоза появились раньше – барабанные или дисковые? Факты из истории автомобилестроения.

Почти как в кино. Житель Североморска создал постапокалиптический скутер.

И автозапуск, и хорошая защита: совместимы ли эти понятия в одной автосигнализации? Изучаем рынок охранных систем.

Посвящение в юные инспекторы. Торжественное событие для самых активных школьников.

Долгая погоня и переворот в финале. Сводка ДТП.

Знаки временные, камеры – постоянные. Что нового приготовило МВД для автолюбителей?

Реклама
Читайте также
В гостях «Вовремя лайт» журналист, член союза писателей России Илья ВиноградовДом вот-вот рухнет, жильцов обещают переселитьНе открыли бутылку с алкоголем – получили штрафВ Мурманске сгорел «Лексус»
Министр здравоохранения Мурманской области осмотрел объекты Ловозерской ЦРБНетрезвый житель Североморска угнал три машины за одну ночьВ Мончегорске отметят 73 годовщину разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеКак ездить по Мурманской области в преддверии зимнего сезона и не попасть в аварию?Школьники из Кандалакши принимают участие в Мировом чемпионате WorldSkills CompetitionsВ Умбу доставят ковчег с мощами новомучеников и исповедников русской церкви
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс