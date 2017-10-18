Сегодня в программе «Крутящий момент» вы увидите:

Какие тормоза появились раньше – барабанные или дисковые? Факты из истории автомобилестроения.

Почти как в кино. Житель Североморска создал постапокалиптический скутер.

И автозапуск, и хорошая защита: совместимы ли эти понятия в одной автосигнализации? Изучаем рынок охранных систем.

Посвящение в юные инспекторы. Торжественное событие для самых активных школьников.

Долгая погоня и переворот в финале. Сводка ДТП.

Знаки временные, камеры – постоянные. Что нового приготовило МВД для автолюбителей?