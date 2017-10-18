Любитель экстази скрывался от мурманской полиции в Тамбовской области

В декабре 2016 года сотрудники областного управления наркоконтроля получили информацию о причастности безработного 28-летнего жителя Мурманска к незаконному обороту наркотиков.

Северянина задержали в Первомайском округе Мурманска.

В его автомобиле «ВАЗ-21123» были обнаружены 90 таблеток, который сотрудники наркополиции направили на экспертизу.

Как выяснилось, мужчина хранил в своем автомобиле наркотик МДМА (экстази) массой около 30 граммов.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчина на период следствия находился под подпиской о невыезде

Однако, наркохранитель скрылся от полиции и его объявили в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления наркоконтроля получили информацию, что злоумышленник скрывается в деревне в Тамбовской области у своих родственников.

Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецназа «Гром» задержали подозреваемого и доставили в Мурманскую область, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела в ближайшее время будет завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.