Любитель экстази скрывался от мурманской полиции в Тамбовской области

В декабре 2016 года сотрудники областного управления наркоконтроля получили информацию о причастности безработного 28-летнего жителя Мурманска к незаконному обороту наркотиков.
Северянина задержали в Первомайском округе Мурманска.
В его автомобиле «ВАЗ-21123» были обнаружены 90 таблеток, который сотрудники наркополиции направили на экспертизу.
Как выяснилось, мужчина хранил в своем автомобиле наркотик МДМА (экстази) массой около 30 граммов.
Было возбуждено уголовное дело. Мужчина на период следствия находился под подпиской о невыезде
Однако, наркохранитель скрылся от полиции и его объявили в федеральный розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления наркоконтроля получили информацию, что злоумышленник скрывается в деревне в Тамбовской области у своих родственников.
Оперативники при силовой поддержке сотрудников спецназа «Гром» задержали подозреваемого и доставили в Мурманскую область, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Расследование уголовного дела в ближайшее время будет завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.