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Министр здравоохранения Мурманской области осмотрел объекты Ловозерской ЦРБ

16:4518 октября 2017Просмотров: 85

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин побывал в селе Краснощелье, где осмотрел помещения существующего фельдшерско-акушерского пункта, а также земельный участок, на котором планируется строительство нового.

Кроме того, в рамках поездки совместно с представителями администрации Ловозерского района была проведена встреча с населением села Краснощелье по вопросам организации оказания медицинской помощи. 

Также во время поездки министр осмотрел объекты Ловозерской центральной районной больницы в поселке Ревда, где ведется ремонт помещений лаборатории и аптеки.

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