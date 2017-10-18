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Мурманская область – в лидерах по числу экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку

15:0318 октября 2017Просмотров: 83

2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель – привлечь внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия.

Символично, что Год экологии в начался с открытия визит-центра заповедника «Пасвик» в Мурманской области.

Визит-центр, построенный при содействии «Норникеля» и КГМК, стал активной международной площадкой и базой для реализации по охране природы, экопросвещению жителей приграничных районов.

В целом по России проходит более 6,5 тысячи экологических мероприятий.

Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии, сообщают РИА Новости.

«Сегодня в целом в стране проводится более 6,5 тысячи мероприятий. Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюменская, Саратовская, Московская, Свердловская области, Санкт-Петербург, а также Мурманская, Челябинская области и Ставропольский край", — сказал Сергей Донской.

Как напомнил министр, план основных мероприятий изначально включал 234 пункта, а в дальнейшем распоряжением правительства был расширен до 259 пунктов, 70 из которых долгосрочные.

«В этой работе участвуют и крупные компании в рамках своих проектов корпоративно социальной ответственности», — добавил Сергей Донской.

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