16+
,
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Не открыли бутылку с алкоголем – получили штраф

20:0718 октября 2017Просмотров: 167

Полицейские продолжают бороться с незаконопослушными продавцами алкоголя. На этот раз отправились в закусочную в Октябрьском округе Мурманска.

С первого взгляда, обычный магазин с товаром на любой вкус, но, на самом деле, он оформлен как объект общественного питания. Так делают многие бизнесмены, чтобы торговать спиртным в любое время дня и ночи. По закону в закусочных продавцы обязаны вскрывать бутылки. Здесь никто этого не делал. Алкоголь продавали, как в простом магазине - с закрытыми крышками. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Иван Кошеваров, сотрудник ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «Санкция статьи предусматривает ответственность на юридических лиц в виде штрафа от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции».

В этом году полицейские выявили 184 нарушения в сфере незаконного оборота алкоголя, изъяли 2 тысячи литров нелегального спиртного на сумму около миллиона рублей.

Реклама
Читайте также
В гостях «Вовремя лайт» журналист, член союза писателей России Илья Виноградов«Крутящий момент»Дом вот-вот рухнет, жильцов обещают переселитьВ Мурманске сгорел «Лексус»
Министр здравоохранения Мурманской области осмотрел объекты Ловозерской ЦРБНетрезвый житель Североморска угнал три машины за одну ночьВ Мончегорске отметят 73 годовщину разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеКак ездить по Мурманской области в преддверии зимнего сезона и не попасть в аварию?Школьники из Кандалакши принимают участие в Мировом чемпионате WorldSkills CompetitionsВ Умбу доставят ковчег с мощами новомучеников и исповедников русской церкви
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс