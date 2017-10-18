Не открыли бутылку с алкоголем – получили штраф

Полицейские продолжают бороться с незаконопослушными продавцами алкоголя. На этот раз отправились в закусочную в Октябрьском округе Мурманска.

С первого взгляда, обычный магазин с товаром на любой вкус, но, на самом деле, он оформлен как объект общественного питания. Так делают многие бизнесмены, чтобы торговать спиртным в любое время дня и ночи. По закону в закусочных продавцы обязаны вскрывать бутылки. Здесь никто этого не делал. Алкоголь продавали, как в простом магазине - с закрытыми крышками. Полицейские составили протокол об административном правонарушении.



Иван Кошеваров, сотрудник ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «Санкция статьи предусматривает ответственность на юридических лиц в виде штрафа от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции».



В этом году полицейские выявили 184 нарушения в сфере незаконного оборота алкоголя, изъяли 2 тысячи литров нелегального спиртного на сумму около миллиона рублей.