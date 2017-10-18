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Нетрезвый житель Североморска угнал три машины за одну ночь

16:1518 октября 2017Просмотров: 162

В полицию обратились три жителя Мурманска с заявлениями о хищении принадлежащих им автомобилей.

Полицейские установили, что автомобили «Киа Рио», «Рено Меган» и «Хендай Соната» были угнаны в ночь с 7 на 8 октября со стоянки автосервиса.

Автомобиль «Рено Меган» был найден неподалеку от автостоянки, с которой он был угнан. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Киа Рио» возле железнодорожного переезда на Прибрежной автодороге, а автомобиль «Хендай Соната» обнаружили  возле одного из жилых домов Первомайского округа.

Оперативниками были изучены видеозаписи камер наблюдения, которые зафиксировали момент проникновения на территорию стоянки,  также были опрошены возможные очевидцы происшедшего.

Полицейскими был установлен подозреваемый в угонах и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Им оказался безработный житель Североморска 1991 года рождения, судимый в 2017 году за кражу.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что угнал автомобили чтобы покататься. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

По факту в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску.

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