Оздоровительный комплекс «Громада». 13 парных и саун под одной крышей, а теперь еще и спа

Пожалуй, самый большой за Полярным кругом оздоровительный комплекс со звучным названием «Громада» предлагает отличный отдых для здоровья. Подробности в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Под одной крышей «Громады» расположились три этажа совершенно разных парных и саун, с температурой от 40 до 110 градусов по Цельсию, после посещения которых, можно полежать в джакузи, а заодно и посмотреть на город на открытой террасе.



Для любителей ультрафиолета - солнечная комната с вертикальным солярием, для поклонников водных дистанций 2 бассейна, а также бассейн с морской водой, питающий кожу полезными микроэлементами.



Каждый сезон в «Громаде» появляется что-то новое, в этом году в оздоровительном комплексе открыли СПА-зону. Современное оборудование, широкий спектр услуг в сочетании с лучшими традициями и представлениями о комфорте на СПА-курортах.



Душ «Шарко», оздоровительные массажи, скраб массаж, мыльный массаж, который выполняется на подогретом мраморе.



Сотрудники «Громады» объединяют новейшие технологии с дарами природы. Здесь вы можете принять углекислую ванну с Кольской ламинарией или вихревую ванну с водорослями фукус.



Время пребывания зависит только от вас. От сеансов длительностью два часа до мест без ограничения по времени. Широко представлена линейка абонементов. Цены доступные, билеты можно приобрести в кассе комплекса, а также на сайте: gromada51.ru