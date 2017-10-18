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ПФР: Заявление на перерасчет пенсии можно подать через «Личный кабинет»

09:3018 октября 2017Просмотров: 163

В «Личном кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подачи заявления на перерасчет пенсии.

Он будет полезен российским пенсионерам, поскольку помимо беззаявительного перерасчета пенсии (августовская корректировка страховой пенсии работающих пенсионеров), существует перерасчет пенсии, который осуществляется в заявительном порядке.

Поводом для такого перерасчета может быть увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении, приобретение необходимого календарного стажа работы на Крайнем Севере, изменение категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, наличие нестраховых периодов до 2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.

Сам перерасчет размера пенсии будет осуществлен после представления документов, которые являются основанием для перерасчета. Если эти документы находятся в распоряжении других государственных органов, Пенсионный фонд запросит их самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. При этом гражданин вправе представить эти документы сам.

Если же этих документов в распоряжении других госорганов нет, то есть они относятся к документам личного хранения, в этом случае после подачи заявления в электронной форме необходимо в течение пяти рабочих дней представить в территориальный орган ПФР, указанный в заявлении, документы, которые являются основанием для перерасчета размера пенсии. В случае непредставления этих документов, заявление остается без рассмотрения.

Напомним, чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сообщает отделение ПФР по Мурманской области.

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