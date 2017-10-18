После девяти - школьные проездные в троллейбусе не действуют? Так ли это?

Третий день в социальной сети Вконтакте мурманчане обсуждают видеоролик, который выложил подросток. Назовём его - Денис. Он несовершеннолетний, поэтому имя мы изменили. Парень записал свой разговор с кондуктором троллейбуса. Дело происходит в 11 вечера.

«Ты должен уже десятый сон видеть. Ты ребенок.

- Где это написано?

А ты найди где. Это было написано по телевизору. Указ президента. Школьники до 9 часов, все.

- Не могут ездить на мурманских троллейбусах? Указ президента?

Гулять по улице.

- А при чем тут гулять по улице и ехать в троллейбусе?

Это одно и тоже. Время позднее. Твои родители не боятся?»



В тексте под видео написано - мальчика просили заплатить за проезд. На видео таких требований не слышно, да и сам школьник приложил фото билета, который отображает срок действия его проездного. Соответственно денег он не платил. Время на чеке 23:17.



«Сейчас взрослые бегут сломя голову домой не оглядываясь. А вы такие маленькие гуляете так поздно.

- Ладно, без комментариев».



Конечно же, не указ президента контролирует время, когда дети могут находиться на улице без родителей, но такие нормы действительно есть. Так называемый «детский комендантский час».



Владимир Денисов, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области: «За нахождение несовершеннолетних в позднее время, что у нас определено законодательством, законом Мурманской области, это после 22 часов в зимний период времени, который сейчас действует на территории Мурманской области, предусмотрена ответственность, то есть у нас согласно статье 1.1, несовершеннолетний не достигший возраста 14-16 лет не имеет право находится в позднее время суток без своего законного представителя».

То есть все зависит от возраста подростка. По внешнему виду с точностью его не определить. В переписке молодой человек нам сообщил, что паспорт носит с собой, но кондуктору его не показывал. Устно сказал, что ему 16.



Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО « Электротранспорт»: «15 октября он проезжал в маршруте №6. Поскольку молодой человек на вид менее 16 лет, кондуктор с ним разговаривала. Проводила беседу».



При личной переписке подросток сказал, что никто у него над душой не стоял и денег за проезд не требовал. Недопонимание получилось во времени действия школьного проездного.



Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО « Электротранспорт»: «Соответственно у человека проездной был на октябрь. С 1 октября, по 31 октября он спокойно мог неограниченное количество раз проезжать в транспорте АО Электротранспорт.

- Никаких ограничений по времени нет?

Ограничений по времени нет».



Пообщались мы и с другими кондукторами в Мурманске. Все подтверждают, что ограничений по времени у проездных нет, но дети в поздний час - это редкость.



Александр Климов, кондуктор: «Не зависимо от времени.

- То есть, если школьник к вам сядет в половину 12 вечера, проездной действует все равно?

Ну, нету, школьников ночью. Не бывает. Не видел я, не было такого никогда. У меня вот не было».



Такие ограничения по времени нужны в первую очередь для безопасности самих подростков. Мы спросили мнения северян на эту тему именно о подростках 15-16 лет.



«Школьники, я думаю, должны находиться дома в это время. Ну, или с родителями».



«Совсем поздно, наверное опасно, но 11 часов я думаю еще нет».



Мнения разделились, но пояснения вносят сотрудники полиции. Исключений быть не может. Если вы в поздний час встретили на улице ребенка гуляющего одного, то нельзя оставаться равнодушным и пройти мимо. Тем более это можно расценить как оставление малолетнего в опасности.

Вот такая ситуация. Очевидно, что действия женщины-кондуктора были вполне объяснимы. Двенадцатый час ночи, ребенок едет без взрослых. Каждый должен высказать обеспокоенность. А может быть даже и полицию вызвать. Или не так? Что думаете вы о ночных прогулках детей в городе. Пишите свои комментарии на страничке ТВ-21 ВКонтакте.