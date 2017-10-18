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Правительство приняло решение о переносе ряда выходных дней в 2018 году

10:0018 октября 2017Просмотров: 171

Зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника Отечества.

Об этом сообщает "Российская газета". 

На Международный женский день будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по второе мая будет возможность отпраздновать День Весны и Труда (первого мая), девятого мая отметить День Победы.

Еще три дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня России. На День народного единства можно будет отдохнуть три дня - с третьего по пятое ноября.

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