Правительство приняло решение о переносе ряда выходных дней в 2018 году

Зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника Отечества.

Об этом сообщает "Российская газета".

На Международный женский день будет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по второе мая будет возможность отпраздновать День Весны и Труда (первого мая), девятого мая отметить День Победы.

Еще три дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня России. На День народного единства можно будет отдохнуть три дня - с третьего по пятое ноября.