Родители выпускников Мурманской области приняли участие в онлайн-встрече с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым

Подключение к онлайн-трансляции было организовано в каждом муниципальном образовании. В Мурманске вместе с родителями во встрече приняла участие министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

Перед началом трансляции министр рассказала, что в рамках информационного сопровождения государственной итоговой аттестации министерство проведет региональные родительские собрания, состоятся встречи с выпускниками, регион примет участие в акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и «Сто баллов для победы», во все школы поступят информационные плакаты, брошюры, памятки.

В ходе встречи руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов дал ответы на вопросы о государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работах и национальных исследованиях качества образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также перед родителями выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, которая рассказала об особенностях проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов, входящее в штатный режим в 2019 году.