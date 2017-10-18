Школьники из Кандалакши принимают участие в Мировом чемпионате WorldSkills Competitions

В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) открылся Мировой чемпионат WorldSkills Competitions 2017, мероприятия которого будут продолжаться до конца недели.

На международных презентационных соревнованиях Junior Skills в рамках Мирового чемпионата WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017 в составе российской сборной юниоров выступают и представители Мурманской области.

Трое учащихся из Кандалакши Софья Попкова, Николай Афанасьев и Вероника Лепейко представляют Россию на мировой арене в компетенции Электромонтажные работы.

Мировой чемпионат по рабочим профессиям можно сравнить с олимпиадой: соревнования проходят ежедневно на огромной площадке в восемь гектаров.

Тут есть настоящие болельщики, которые ходят с флагами своих стран и поддерживают участников.

Россия привезла самую многочисленную сборную. Члены нашей команды будут бороться за медали во всех 52 компетенциях.

Отстаивают честь России 58 молодых профессионалов из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам генерального директора WorldSkills Russia Роберта Уразова, российским участникам предстоит выдержать серьезную конкуренцию, им придется «сразиться» с сильными командами из Германии, Австрии, Китая, Японии.