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Сотрудники Управления вневедомственной охраны встретились с мурманскими студентами

11:3018 октября 2017Просмотров: 55

В рамках работы по подбору кандидатов на службу в Росгвардию сотрудники Управления вневедомственной охраны Мурманской области встретились со студентами Мурманского арктического государственного университета.

Обучающимся выпускных курсов специальностей «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» рассказали об условиях приема на службу в подразделения Росгвардии и требованиях, предъявляемых к кандидатам, о специфике службы во вневедомственной охране Мурманской области, социальных гарантиях, медицинском обеспечении и денежном довольствии сотрудников.

Студентам показали видеоролик о Росгвардии, демонстрирующий основные направления деятельности ее подразделений. Сотрудники вневедомственной охраны также ответили на вопросы, интересующие будущих выпускников, о процедуре поступления на службу и перспективах карьерного роста, сообщает Управление Росгвардии по Мурманской области.

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