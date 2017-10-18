В Мончегорске отметят 73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В октябрьские дни исполняется 73 года с момента завершения победоносной Петсамо-Киркенеской операции, в результате которой с Кольской земли были изгнаны немецко-фашистские захватчики.

Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдут во всей Мурманской области, в том числе и в Мончегорске.

20 октября

С 11.00 до 11.40 воспитанники детских садов и школьники примут участие в церемонии возложения цветов к монументу «Защитникам Отечества», памятнику «Защитникам Заполярья», памятному знаку у дома №4 по улице 10-й Гвардейской дивизии, памятным доскам, а также на воинском захоронении 26 км.

В 12.00 на воинском захоронении городского кладбища начнётся общегородской Митинг Памяти. Для поездки ветеранов к месту проведения митинга и обратно организован специальный автобус. В 11.30 он будет ждать у здания администрации города, после чего проследует на воинское захоронение.

В 14.00 в школе №10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова для школьников города состоится городская военно-спортивная игра «Сафоновец».

22 октября

В 13.00 в Городском центре культуры состоится открытый областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая».

В 14.00 в центральной детской библиотеке города пройдет урок боевой славы «Битва за север 1941-1944».

В 18:00 в большом зале Городского центра культуры состоится концерт участников и победителей конкурса «Россия молодая». Вход свободный.

31 октября в 16.00 в ЦРТДиЮ «Полярис» состоится военно-патриотическая игра «Зарница».

Весь октябрь в центральной детской библиотеке города будет работать книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне», в музее истории города – выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье «Заполярный рубеж».

С 20 октября в фойе 2 этажа Городского центра культуры можно будет увидеть выставку обучающихся детской школы искусств имени В.И. Воробья «Заполярье в ВОВ».