В Мурманске начали готовить к установке световые конструкции

Со дня на день в Мурманске наступит зима. И городские улицы вновь украсят яркой иллюминацией. Все лето тысячи гирлянд хранились на складе. Сегодня же их начали готовить к установке, ремонтировать. Посмотрели на то, как они хранятся корреспонденты ТВ-21 Сергей Неверович и Александр Саницкий.

Это склад, где лежит вся зимняя иллюминация с Мурманских улиц. Всего около 5 тысяч световых элементов. Если все эти гирлянды и подвесы вытянуть в одну прямую, то охватить можно почти полгорода, более 10 километров. Многие из этих конструкций нуждаются в ремонте. Их повредили люди.



Александр Накай, директор учреждения «Городские парки и скверы»: «Восстановили мы одних из двух наших первых мы, 13 года, это мишки в лодке. Но один еще не до конца восстановили, потому что был полностью, процентов на 90 убит. Второй процентов на 60 был убит, мы его сейчас тоже восстановили. Один будет установлен в зимний период, а второй будем проводить ремонтные работы, чтоб довести до ума».



Нуждаются конструкции и в регулярной замене ламп на более современные. Старые просто тускнеют. Сейчас работают над световыми фонтанами, которые будут украшать все городские округа.



Евгений Абдулкин, инженер по эксплуатации и ремонту учреждения «Городские парки и скверы»: «Деффектовка светового фонтана, который стоит на 5 углах. Производится деффектовка ленты, которая там была установлена. В ходе эксплуатации у нее выгорели диоды некоторые. То есть не полный свет они дают. Это все будет краситься, шкуриться. В некоторых местах здесь и в ходе эксплуатации произошли вот такие дефекты».



Фонтаны подготовят до 5 ноября. Параллельно этой работе сейчас решается вопрос, где устанавливать все эти световые конструкции. Уже традиционно их поменяют местами. Фигуры, которые стояли в прошлом году в одном месте, переедут на новое.



Квартет снеговиков, это одна из любимых световых конструкция у мурманчан. Появились они у нас 3 года назад. Их установили на площади Пять углов. На следующий год перенесли на улицу Воровского. Прошлой зимой они украшали улицу Хлобыстова. Где установят их сейчас, пока обсуждается. Вероятно, они снова переедут в центр города».



Установка начнется ближе к декабрю. Монтировать их будут постепенно, процесс займет около недели. Ждут мурманчан и сюрпризы. Появятся новые световые фигуры к Новому году. Простоят они на городских улицах до начала марта.