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В Мурманской области задержали 4 нетрезвых водителей

11:4518 октября 2017Просмотров: 47

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1911 нарушений ПДД. 

50 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1539 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 51 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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