В Териберке работает информационный паломническо-туристский центр «Мурманский берег»

С 24 сентября года при православном Приходе храма Иконы Божией Матери «Тихвинская» села Териберка Североморской Епархии РПЦ (МП) действует Информационный паломническо-туристский центр «Мурманский берег».

Его создание стало возможным благодаря победе Териберского прихода в Конкурсе малых грантов Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016–2017».

Цель создания Центра – обеспечение местных жителей, паломников и туристов научно и методически обоснованной информацией об историко-культурном и духовном наследии села, и северного (Мурманского) побережья Кольского полуострова в целом.

Волонтёрами Прихода ведётся историко-краеведческая работа: изучаются архивные и библиографические источники, в ходе полевых выходов обследуются (осмотр и фотофиксация) объекты, места и территории, представляющие интерес с историко-культурной точки зрения, разрабатываются новые экскурсионные маршруты.

Полученные результаты апробируются путём проведения экскурсий, и просветительских лекций, презентуются перед аудиторией научных и других общественно значимых мероприятий.

Адрес: Мурманская область, Кольский район, село Териберка, улица Пионерская, дом 3.

Телефоны:

+7-996-934-25-23;

+7-921-515-28-13;

+7-921-513-01-30

Официальный сайт

Группа ВКонтакте

Группа в Одноклассниках