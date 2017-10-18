В Умбу доставят ковчег с мощами новомучеников и исповедников русской церкви

30 октября в Умбу из Москвы доставят ковчег с мощами новомучеников и исповедников русской церкви, всего - 54 частицы, среди них мощи священномучеников и священноисповедников патриарха Тихона Московского, архиепископа Илариона Верейского, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) и другие.

В этот же день в храме выставят ковчег с частицей преподобного Иосифа Волоцкого.

31 октября, в Воскресенском кафедральном храме состоится Божественная Литургия с архиерейским служением и молебен новомученикам, сообщает официальная группа Кандалакши.