Виновник наезда на дорожного рабочего в Мурманске будет подметать дворы по решению суда

Житель Мурманска привлечен к ответственности за наезд на дорожного рабочего.

Мужчина сбил человека на автомобиле «Рено Логан». Несмотря на попытки коллег пострадавшего остановить виновника, он уехал с места ДТП и скрылся во дворах.

В городе был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время водитель, управлявший автомобилем, был задержан сотрудниками ГИБДД возле своего дома.

Полицейские выяснили, что сбивший рабочего мурманчанин 1989 года осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В момент наезда на рабочего он был лишен прав и управлял автомобилем незаконно.

Также в ходе проверки дорожные полицейские установили, что автомобиль «Рено Логан» мурманчанину не принадлежит.

Владелец автомобиля сдал его в аренду, а арендатор в свою очередь передал автомобиль мужчине, с которым он познакомился в социальной сети.

В отношении северянина были составлены административные протоколы.

За данные правонарушения мужчине назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством.

По факту причинения вреда здоровью проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Судмедэкспертом будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного дорожному рабочему в результате ДТП.

Согласно заключению экспертизы будет принято процессуальное решение.