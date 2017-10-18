16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Виновник наезда на дорожного рабочего в Мурманске будет подметать дворы по решению суда

13:0118 октября 2017Просмотров: 86

Житель Мурманска привлечен к ответственности за наезд на дорожного рабочего. 

Мужчина сбил человека на автомобиле «Рено Логан». Несмотря на попытки коллег пострадавшего остановить виновника, он уехал с места ДТП и скрылся во дворах.

В городе был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время водитель, управлявший автомобилем, был задержан сотрудниками ГИБДД возле своего дома.

Полицейские выяснили, что сбивший рабочего мурманчанин 1989 года осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В момент наезда на рабочего он был лишен прав и управлял автомобилем незаконно.

Также в ходе проверки дорожные полицейские установили, что автомобиль «Рено Логан» мурманчанину не принадлежит.

Владелец автомобиля сдал его в аренду, а арендатор в свою очередь передал автомобиль мужчине, с которым он познакомился в социальной сети.

В отношении северянина были составлены административные протоколы.

За данные правонарушения мужчине назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством.

По факту причинения вреда здоровью проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Судмедэкспертом будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного дорожному рабочему в результате ДТП.

Согласно заключению экспертизы будет принято процессуальное решение.

Читайте также
21 октября в Североморске откроется сквер «Народный»Любитель экстази скрывался от мурманской полиции в Тамбовской областиКуда деть старые покрышки в Мурманской области?В Териберке работает информационный паломническо-туристский центр «Мурманский берег»
В Мурманске пройдет турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской областиВ Мурманской области задержали 4 нетрезвых водителейСпорт и развлечение в одном флаконе. Что такое падел-теннис?Сотрудники Управления вневедомственной охраны встретились с мурманскими студентамиЗа что благодарить себя любимого? Маленькие хитрости психологовДжаз, Дожди, Осень
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс