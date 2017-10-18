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Жильцов «деревяшки» на улице Фрунзе расселят из-за угрозы обрушения дома

11:0018 октября 2017Просмотров: 129

В соответствии с постановлением администрации Мурманска и в связи с угрозой обрушения аварийного многоквартирного дома № 3/10 по ул. Фрунзе с 00 часов 18 октября установлен режим повышенной готовности в границах земельного участка, на котором расположен дом.

Согласно документу, предусмотрено отселение граждан из аварийного многоквартирного дома № 3/10 по улице Фрунзе в жилые помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска до 21 октября. 

Стоит отметить, что техническое состояние конструктивных элементов аварийного многоквартирного дома до момента полного отселения граждан будет находиться на постоянном контроле, сообщает администрация города Мурманска.  

 

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