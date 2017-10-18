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Житель Александровска стал жертвой интернет-мошенников, желая заработать на майнинге криптовалют

13:4618 октября 2017Просмотров: 170

Майнинг (от англ. mining — добыча) — деятельность по получению вознаграждения в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткойн.

9 октября житель Александровска, желая быстро обогатиться, решил заняться добычей криптовалют, которые, как и любые другие денежные суррогаты в России находятся под запретом, на сайте «техно-запад.рф» заказал 14 пригодных для добычи криптовалют мощных компьютерных видеокарт, по выгодной цене 43 066 рублей каждая.

Как установлено расследованием, желая заняться нелегальным виртуальным бизнесом была разрушена сайтом-однодневкой «техно-запад.рф», созданным неустановленным лицом в целях мошенничества.

После получения 602 924 рублей от потерпевшего, неустановленное лицо – владелец сайта свои обещания по доставке 14 видеокарт не исполнил, сайт удалил, а деньги потерпевшему не вернул, чем причинил потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Расследованием уголовного дела будет устанавливаться принадлежность сайта, банковские счета, на которые перечислены деньги, лица, распорядившиеся ими, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Процессуальное решение по результатам расследования будет оцениваться прокуратурой с точки зрения законности и обоснованности.

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