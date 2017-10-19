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21 октября в Североморске откроется сквер «Народный»

16:1519 октября 2017Просмотров: 389

21 октября в 14.00 на ул. Гвардейская в Североморске состоится торжественное открытие сквера «Народный», обустроенного по программе поддержки местных инициатив. 

Всего в Мурманской области в программе участвует 21 муниципальное образование, общая сумма проектов достигает 38 млн руб. Объем областного софинансирования проектов составил почти 25 млн руб. 

Для реализации проекта в Североморске из областного бюджета выделено 1,5 млн руб. Софинансирование проекта со стороны муниципального образования составило 584 тыс. 491,38 руб.

Это деньги муниципального образования – 83 тыс. 657,58 руб., населения – 222 тыс. 623,68 руб. и спонсоров – 278 тыс. 210,12 руб.

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