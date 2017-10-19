73 года без войны. В Мурманске почтили память защитников Заполярья

Сегодня, несмотря на снежные заряды, у памятника Алеше в Мурманске было многолюдно. Там состоялся митинг, посвященный 73 годовщине освобождения Заполярья.

Этот день в народе называют северным днем победы, той самой точкой, когда в разрушенном Мурманске прекратились бомбежки, когда люди смогли снова жить, глядя в небо без страха. 7 октября 73 года назад началась Петсамо - Киркинесская операция, а завершилась она 29 октября победой советских войск.

Андрей Сысоев - глава администрации Мурманска: «Тяжелые, невыносимые три года, город жил с одной мыслью, с уверенностью в том, что наступит вот этот тяжелый холодный октябрьский день, когда завершится разгром захватчика на территории Мурманской области».



Алые гвоздики в память о тех, кто не вернулся с той войны, слезы радости и скорби. Для ветеранов и детей войны это день не просто памятная дата, это часть их судьбы, их воспоминаний.



Юрий Шекуров, ветеран Великой Отечественной войны: «Это защитники Заполярья, моряки северного флота, все сухопутчики, все летчики, все жители мурманской области могут гордиться этой победой, которая завершилась полным разгромом фашистских войск в Заполярье».



Ежегодно в торжественном митинге участвуют и молодые люди, представители общественных организаций Мурманска. Ребята считают, что подвиг прадедов - их наследие и память о нем важно сохранить.



Исмаил Каримов: «Для меня это великий праздник, я еще из другой религии, я мусульманин, но для меня это тоже праздник душевный можно сказать».

Татьяна Алексеенко: «Я считаю, что нужно помнить, потому что многие погибли, и память, это единственное, что нас объединяет всех, не важно, какой национальности мы».



Торжественные мероприятия, посвященные 73 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье пройдут до конца октября по всей Мурманской области.