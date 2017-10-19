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Америка хочет сотрудничать с Россией в сфере увековечения памяти военнослужащих

13:0319 октября 2017Просмотров: 64

По словам главы управления Минобороны России Владимира Попова, несмотря на политические трения, «наши государства могут сотрудничать и выполнять задачи, важные для нашего народа».

Россия и США активно работает в сфере сохранения памяти о военнослужащих, а также поиска информации о военнопленных и пропавших без вести, несмотря на нынешние политические трения.

Об этом в среду заявил начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов, возглавляющий российскую сторону в совместной российско-американской комиссии, занимающейся данными вопросами.

В этот раз российская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения деталей предстоящего 21-го пленарного заседания комиссии, которое будет проходить в Москве с 7 по 9 ноября. «Проведены полезные консультации, обмен мнениями в преддверии нашей ноябрьской встречи. Полностью спланирована по дням и часам повестка дня, основные вопросы, которые будут рассматриваться», - рассказал Попов, выступая в Российском культурном центре в Вашингтоне.

«Работа, которую мы делаем, очень важна для наших государств. Мы работаем в период сложных политических отношений между нашими странами. И мы, конечно, яркий пример того, что наши государства могут сотрудничать и выполнять задачи, важные для нашего народа», - отметил глава управления российского оборонного ведомства, сообщает ТАСС.

«В нашей непосредственной работе с американской комиссией по делам военнопленных нет препятствий. Они делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы эти мысли продвигались», - сказал позже Попов журналистам, отвечая на вопрос о сотрудничестве с стороной США в рамках совместной комиссии.

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