Аналитики выяснили, какие грибы предпочитают собирать жители Мурманской области

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о грибах и выяснили, когда жители Мурманской области начинают и заканчивают грибной сезон, а также какие грибы предпочитают.

В Мурманской области с июня по октябрь 2017 года местные пользователи искали грибы около 40 тысяч раз. Интерес стал расти в августе, а пик грибного сезона пришёлся на выходные 2–3 сентября.

Больше всего в Мурманской области любят лисички и шампиньоны — по крайней мере, о них чаще всего спрашивают. Кроме того, здесь значительно чаще, чем в целом по России, интересуются мухоморами. А вот популярные во многих регионах опята ищут мало.

Запросы про съедобные грибы во многом похожи. Обычно люди ищут описания грибов и способы их приготовления и хранения. Белые предпочитают мариновать, грузди — солить, лисички — жарить, а вешенки — выращивать. Запросы о несъедобных и ядовитых грибах, конечно, отличаются — с мухоморами ищут настойки и водку, а о поганках спрашивают в связи с отравлением.

В России в целом в 2017 году интерес к грибам был существенно ниже, чем в 2016. С июня по середину октября запросов на эту тему задали примерно на треть меньше — очевидно, из-за холодной погоды.