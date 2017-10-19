16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Антимонопольная служба оштрафовала «Аэропорт Мурманск»

15:3019 октября 2017Просмотров: 270

13 октября 2017 года, по результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области административного дела назначило ОАО «Аэропорт Мурманск» штраф в размере 1 796 438 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

В октябре 2016 года в антимонопольный орган обратилась авиакомпания с заявлением о значительном повышении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту «Мурманск».

По аналогичным обстоятельствам пожаловалось также другая авиакомпания, сообщает Мурманское УФАС России.

Было установлено, что повышение стоимости оказываемых аэропортом услуг составило от 26,7% до 757,6%. Антимонопольный орган сделал вывод, что часть тарифов на услуги по обслуживанию воздушных судов была установлена без надлежащего экономического обоснования.

Комиссия Мурманского УФАС России признала Общество нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения заявления в отношении «Аэропорт Мурманск» в октябре 2016 года было возбуждено дело и выдано предписание об устранении нарушений.

ОАО «Аэропорт Мурманск» не согласилось с антимонопольным органом и обжаловало решение в суде. В ходе судебных разбирательств, апелляция поддержала позицию Мурманского УФАС России.

За нарушение антимонопольного законодательства ОАО «Аэропорт Мурманск» получило штраф в размере 1 796 438 рублей.

 

Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 20 октября21 октября в Североморске откроется сквер «Народный»В Мурманске прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеВ Заозерске задержали браконьера, выловившего десять камчатских крабов
В Архангельске состоялась министерская сессия стран БЕАР по вопросам национального и межрегионального сотрудничестваЗавтра откроется выставка художников Мурманской области «Заполярье–2017»Британские ученые: дельфины не догонят людей в развитии из-за… пальцевПолное видео программы «Дневные новости»В Кандалакше полиция патрулирует водоемы на новых катерахЖитель Полярного жестоко избивал сожительницу
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс