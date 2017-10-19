Антимонопольная служба оштрафовала «Аэропорт Мурманск»

13 октября 2017 года, по результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области административного дела назначило ОАО «Аэропорт Мурманск» штраф в размере 1 796 438 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

В октябре 2016 года в антимонопольный орган обратилась авиакомпания с заявлением о значительном повышении сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов в аэропорту «Мурманск».

По аналогичным обстоятельствам пожаловалось также другая авиакомпания, сообщает Мурманское УФАС России.

Было установлено, что повышение стоимости оказываемых аэропортом услуг составило от 26,7% до 757,6%. Антимонопольный орган сделал вывод, что часть тарифов на услуги по обслуживанию воздушных судов была установлена без надлежащего экономического обоснования.

Комиссия Мурманского УФАС России признала Общество нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения заявления в отношении «Аэропорт Мурманск» в октябре 2016 года было возбуждено дело и выдано предписание об устранении нарушений.

ОАО «Аэропорт Мурманск» не согласилось с антимонопольным органом и обжаловало решение в суде. В ходе судебных разбирательств, апелляция поддержала позицию Мурманского УФАС России.

За нарушение антимонопольного законодательства ОАО «Аэропорт Мурманск» получило штраф в размере 1 796 438 рублей.