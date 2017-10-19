«АтомЭнергоСбыт» совместно с Госжилинспекцией провели круглый стол о снижении потребления электроэнергии на содержание общего имущества

18 октября в Мурманске состоялся круглый стол по теме «Способы снижения сверхнормативного потребления электрической энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме», организованный АО «АтомЭнергоСбыт» совместно с Государственной жилищной инспекцией Мурманской области.

Спикерами на мероприятии выступили заместитель генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» по корпоративным вопросам и спецпроектам Оксана Галина, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова, а также представители регионального Минэнерго, Областной Думы, Регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» и управляющих компаний г. Мурманска и области.

Алёна Кузнецова поблагодарила собравшихся за участие и открыла встречу: «В сфере ЖКХ Мурманской области уже проделана огромная работа: почти 100% населения находятся на прямых расчетах за энергоресурсы, и это отличный результат по сравнению с многими другими регионами. Сейчас необходимо вновь объединить усилия, чтобы решить остро стоящую проблему сверхнормативного энергопотребления на содержание общего имущества многоквартирного дома (СОИМД)».

Главной темой доклада Оксаны Галиной стали вопросы взаимодействия ресурсоснабжающих и управляющих организаций с целью снижения сверхнормативного потребления электроэнергии на содержание общего имущества. Она рассмотрела причины образования высокого потребления на содержание общего имущества, а также продемонстрировала положительные примеры работы гарантирующего поставщика по снижению указанных объемов.

«В сентябре 2017 года «КолАтомЭнергоСбыт» провел контрольные обходы в 107 МКД в Мурманске с целью снятия контрольных показаний и выявления безучетного потребления. По результатам начисления за электроэнергию на содержание общего имущества снизились в 3,5 раза, - сообщила Оксана Галина. – Однако силами гарантирующего поставщика невозможно охватить весь жилфонд, а помощь в сборе показаний ИПУ систематически оказывают только 4 управляющих компании. Мы сможем достигнуть общей цели по снижению расходов на СОИМД, только если все исполнители коммунальных услуг включатся в эту работу».

Спикер также коснулась темы проведения энергосберегающих мероприятий с целью снижения сверхнормативного потребления электроэнергии на содержание общего имущества. Среди мер были отмечены применение энергосберегающего оборудования, а также внедрение автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии АСКУЭ. Было внесено предложение о запуске пилотного проекта по внедрению данной технологии в г. Мурманске.

В завершение мероприятия были сформулированы рекомендации по организации дальнейшей работы по снижению расходов на СОИМД. Среди них: проведение разъяснительной работы с населением, внесение законодательной инициативы в федеральные нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ. Кроме того, предусмотрена разработка плана мероприятий по взаимодействию с управляющими организациями, направленного на эффективное энергопотребление при содержании общего имущества в многоквартирных домах и проведение совместных действий по осуществлению контрольных обходов и сбору показаний ИПУ.

По результатам совещания в ближайшее время будет сформирована дорожная карта по организации взаимодействия с целью снижения сверхнормативного энергопотребления на СОИМД.