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Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» зашел в Александрию

12:3019 октября 2017Просмотров: 81

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода в дальней океанской зоне завершил проход Суэцкого канала и зашёл в порт Александрия (Арабская Республика Египет).

Это третий деловой заход российского корабля в порт иностранного государства с начала дальнего похода. Ранее БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью пополнения запасов посещал Лимасол (Кипр) и Салалу (Оман).

В течение нескольких дней экипаж пополнит до установленных норм запасы пресной воды, и продовольствия. Также морякам будет предоставлено время для кратковременного отдыха и схода на берег. После завершения делового захода североморцы продолжат выполнять поставленные задачи в акватории Средиземного моря.

Главную базу Северного флота – город Североморск, БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде, 30 июля, экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

В течение полутора месяцев экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

За время дальнего похода российский корабль прошел более 16000 морских миль, сообщает пресс-служба Северного флота. 

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