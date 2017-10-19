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Британские ученые: дельфины не догонят людей в развитии из-за… пальцев

14:4519 октября 2017Просмотров: 46

Группа британских ученых выявила поразительное сходство в социально-культурном поведении дельфинов и людей.

При этом исследователи назвали причину, по которой морские млекопитающие все-таки не смогут достичь успехов, сходных с человеческими.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты работы ученых, опубликованные в журнале «Nature Ecology & Evolution».

«Человеческая способность социально взаимодействовать и развивать отношения позволила колонизировать практически все экосистемы <…> на планете. Мы знаем, что киты и дельфины, как и мы, обладают большим и анатомически сложным мозгом, что позволило им создать аналогичную морскую культуру», — отмечает доктор Сюзанна Шульц, эволюционный биолог из Школы исследований Земли и окружающей среды Университета Манчестера.

«К сожалению, они не смогут скопировать наши огромные мегаполисы и технологии, потому что у них не развились противопоставленные большие пальцы рук», — добавила она.

 



 

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