Глава МИДа Сергей Лавров отметил дорогу Мурманск-Никель-Киркенес

Сегодня в Архангельске началась министерская сессия стран Баренцева региона. Открыл представительный международный форум глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

За всю историю Совета Баренцева/Евроарктического региона наша страна 4 раз принимает подобный саммит. Сейчас Россия председательствует в Совете. Как отметил Сергей Лавров, особое внимание в последние годы было уделено развитию транспортной инфраструктуры.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Достигнут прогресс в разработке масштабного совместного транспортного плана, предусматривающего в Баренцевом регионе 16 трансграничных регионов - железнодорожного, автомобильного, морского видов сообщения. Семь из них проходят по территории России».



Сергей Лавров отметил один из транспортных проектов - это ремонт международной трассы Мурманск-Никель-Киркенес, которую торжественно открыли этой осенью.

16 километров автодороги «Кола» реконструированы по всем международным стандартам, а норвежцы на своей территории построили мост и тоннель. Дорога стала короче и безопасней. Это пример сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта.