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Глава МИДа Сергей Лавров отметил дорогу Мурманск-Никель-Киркенес

20:0919 октября 2017Просмотров: 86

Сегодня в Архангельске началась министерская сессия стран Баренцева региона. Открыл представительный международный форум глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

За всю историю Совета Баренцева/Евроарктического региона наша страна 4 раз принимает подобный саммит. Сейчас Россия председательствует в Совете. Как отметил Сергей Лавров, особое внимание в последние годы было уделено развитию транспортной инфраструктуры.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Достигнут прогресс в разработке масштабного совместного транспортного плана, предусматривающего в Баренцевом регионе 16 трансграничных регионов - железнодорожного, автомобильного, морского видов сообщения. Семь из них проходят по территории России».

Сергей Лавров отметил один из транспортных проектов - это ремонт международной трассы Мурманск-Никель-Киркенес, которую торжественно открыли этой осенью.

16 километров автодороги «Кола» реконструированы по всем международным стандартам, а норвежцы на своей территории построили мост и тоннель. Дорога стала короче и безопасней. Это пример сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта.

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