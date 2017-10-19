Хлеб и кондитерские изделия в Мурманской области соответствуют нормативам

В рамках контрольно-надзорных мероприятий в 3 квартале этого года специалистами регионального Роспотребнадзора проведено 11 проверок предприятий, реализующих хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия на территории Мурманской области.

Проведены исследования 48 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям.

Все исследованные пробы хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий соответствовали нормативным документам.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалистами Управления выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства: отсутствие полной и достоверной информации для потребителей на упаковке, несоблюдение требований к организации и проведению производственного контроля.

По результатам выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в области защиты прав потребителей вынесено 1 постановление о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 10000 рублей и выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Управлением продолжается проведение мероприятий по контролю за качеством и безопасностью хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий