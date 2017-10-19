«КолАтомЭнергоСбыт» провел уроки энергосбережения в школе закрытого военного гарнизона

Расстояние свету знаний не помеха! 13 октября «КолАтомЭнергоСбыт» провел уроки энергосбережения в школе отдаленного закрытого военного гарнизона Оленегорск-2, который местные жители называют Царь-город.

Тематические занятия для учеников 1-2 и 3-4 классов средней школы №151 провела руководитель Оленегорского участка Апатитского отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» Юлия Фомина. Мероприятие прошло под эгидой Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

На уроках ребята узнали много нового об энергоэффективных технологиях и бережном отношении к энергетическим ресурсам планеты, а также об энергетике Кольского полуострова. Ученики не только послушали информацию о технологиях выработки энергии и способах ее сбережения, но и выполнили небольшие практические задания.

«В этом возрасте дети особенно открыты для знаний: они жадно впитывают новую информацию, охотно вступают в диалог, обмениваются мыслями. Надеюсь, полученные знания лягут в основу их взгляда на проблемы экологии и энергосбережения во взрослой жизни», - поделилась Юлия Фомина.

Подобные уроки – добрая традиция, направленная на воспитание в подрастающем поколении личной ответственности за бережные отношения к энергоресурсам, сообщает пресс-служба филиала «КолАтомЭнергоСбыт».