Комары как лошади, и грибы растут в квартире. Коммунальные напасти жителей Росляково

Комары как лошади, и грибы растут в квартире. А подвал затоплен фекалиями. Снова коммунальная хроника - на этот раз тревожный сигнал поступил из поселка Росляково. На помощь отправилась съемочная группа во главе с Марией Фрейман.

«Вот уж не думала, что на пике своей карьеры придётся спуститься с небес на землю. Хотя, чего я жалуюсь, я побуду тут минут 30, и уеду. А люди в этом… живут годами».

Малое Росляково, Молодёжная, 11 - вместе с активистом Юлией, которая вот уже несколько лет бодается с управляющей компанией РЖКХ, спускаемся в подвал.



Попасть сюда может любой желающий: двери и вентиляционные окна настежь. А желающих - много. Об этом свидетельствует куча бутылок и хлама, которым завалено помещение.

Юлия Сергеева: «Нарушена теплоизоляция, антисанитария, канализационные трубы срезаны, всё течёт в подвал».



Главная беда - трубы с вытекающими последствиями. Зловонное озеро кто-то заботливый присыпал песочком и прикрыл дверью.



«А вот здесь даже для видимости ничего ничем не прикрыли».



«Т.е. колено срезано, всё это летит, вылетает и плюхается вниз. Что промахнулось, то лежит рядом».



Сам подъезд немногим симпатичнее подвала. Весь потолок в копоти.



Молва о визите съёмочной группы облетела район. У подъезда нас уже ждут замученные РЖКХ граждане.



«Комары как лошади летают! Грибок в квартирах. Это страшно, дышать нельзя. У нас все дети стоят на учёте с бронхиальной астмой!»



«Как реагирует управляющая компания на ваши…

-Никак! Чего?»



«В этом году нам положили асфальт, который содрали где-то и положили нам».



«Люди уже не плачут, а смеются».



«Девочки, строимся и идём в подвал!»



А это подъезд дома № 15 по улице Молодёжной. В первую же секунду натыкаемся на сюрприз.



«Это ноу-хау, ха-ха! Это ноу-хау, ступени и бац - труба!»

Труба течёт, в подъезде - болото. Как следствие - комары и мошки, от которых чешутся все на всех 5-ти этажах. Дверь в подвал закрыта, но люки открыты. И в них прекрасно видно, что воды по щиколотку, а, может, и по колено, на потолке - грибок.

«Грибок у нас большой очень, потом в подвале только заварили трубу, а через несколько дней опять прорвало. Я уже 4 день звоню».



«Я говорю, я сейчас телевидение вызову, я всё расскажу про вас. Ой, как ваша фамилия».



Это, кстати, жалоба от жительницы дома №12 по всё той же улице Молодёжной. Дружной компанией отправляемся по злополучному адресу. По дороге росляковцы показывают крылечки. Год назад был капитальный ремонт ступеней. Сегодня в них огромные щели.



Пар валит, жители первых этажей задыхаются от вони и сырости. На стене подъезда - плантации грибка. После такого на страшные почтовые ящики и тысячу прочих мелочей уже не обращаешь внимания. Хотя…



Компания РЖКХ, по мнению жильцов, совершенно несправедливо занимает место на рынке коммунальных услуг. Люди написали жалобы во все контролирующие инстанции. Будем надеяться, что чиновники не отмахнутся, а заставят коммунальщиков работать.

«В финале позволю высказать личное мнение. По-моему эта управляющая компания не какой-то бывший ЖЭК, а ЖЭК-потрошитель, потому что забирает у людей даже то, чего у них давно нет».

Естественно, мы не могли оставить этот репортаж с обращением граждан без комментариев.

Мы обратились в управляющую компанию, которая обслуживает эти дома на улице Молодежной в Росляково. Оказалось, что и у коммунальщиков есть претензии к жильцам.

Татьяна Григорьева, директор обслуживающей организации: «Росляковское жилищное хозяйство» компания молодая. Работает с 1 января 2015 года и не является правопреемником тех организаций, которые работали до этого времени. Наша компания работает за счет средств, которые платят жители. Очень большая задолженность по этим домам, в частности по дому Молодежная. Долг дома с 1 января 2015 года только за ремонт и содержание 970 тысяч составляет. Я, конечно, все понимаю, работы надо выполнять. Но почему я должна за счет жителей тех домов, которые платят своевременно, выполнять работы только потому, что эти жители вам пожаловались. Это тоже я считаю несправедливо. Что касается сюжета, то не все сети, которые проходят через дома принадлежат и обслуживаются нами. Там есть МЭСа, это тепло. Горячая вода и отопление, которое проходит транзитом, в частности эти обрезанные, они являются таковыми. Это сети ресурсников. То, что подвал затоплен водой, сейчас ведутся работы, откачиваются, вода поступает грунтовая, будем разбираться. Это не порывы наших сетей. Это не наше бездействие».

Вот такая ситуация, люди жалуются, что у них в подъезде не убирают, а коммунальщики, что люди не платят. И получается замкнутый круг. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение на нашем сайте и в официальной группе ТВ-21 ВКонтакте.