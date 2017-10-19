Мэр и городские депутаты побывали с экскурсией на Атомфлоте

Как работает государственное предприятие «Атомфлот»? Сегодня депутаты городского совета Мурманска побывали там с экскурсией. Оценили ледоколы, посмотрели как идут ремонтные процессы и, конечно же, обсудили, какую пользу предприятие приносит нашему городу.

Технологический тур по предприятию «Атомфлот». Так этот визит назвал глава Мурманска Дмитрий Филиппов. Экскурсию для мэра и депутатов ведет Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора предприятия.



Это ремонтный док, в нём стоит атомный ледокол «Таймыр». Построили его в 1989 году. Силовая установка на основе реактора развивает мощность в 50 тысяч лошадиных сил. Сейчас идет ремонт лопастей, где-то появились трещины. Так же впереди окраска корпуса. Все работы делают своими силами. Вид ледокола с носа впечатляет.



Итак, селфи готово. Возможность сделать такое фото не упустил и глава города. Предприятие режимное и практически все сегодняшние гости тут были впервые.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков. Часть этих налогов остается в регионе и в городе. Конечно, мы рассчитываем, что с ростом и развитием предприятия казна города и региона будет пополняться».

Всего здесь работает 1825 человек. 856 на берегу, а остальные это плавсоставы порта флота, экипажи 4 ледоколов. В основном это все мурманчане. Раньше же доля приезжих рабочих была больше. У предприятия большие планы развития на будущее. Это освоение Арктики и ввод в эксплуатацию новых ледоколов.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Реализация всех этих планов будет связана с развитием нашего региона, нашего города. Мы обсудили ряд вопросов связанных с дефицитом рабочих специальностей, которые присутствуют сегодня. Возможно, нужно поднимать вопрос на уровне министерства образования».



Действует здесь и программа переобучения молодых специалистов. Для города это важно. У людей появляется интересная и высокооплачиваемая работа. Они создают семьи и продолжают тут жить. Как сказал Мустафа Кашка - цитата – «электромеханик на приличном пароходе может получать около 400 тысяч рублей».



Игорь Морарь, заместитель председателя городского совета Мурманска: «В «Атомфлоте» есть уникальная программа для своих работников, когда они 2 трети ипотеки платят за свой счет. То есть люди, наши мурманчане которые трудятся на «Атомфлоте», фактически не платят за ипотеку. Это для начала. Потом проекты в молодежной политике. Потом наш замечательный молодой сварщик, который выиграл международный конкурс, тоже работает на «Атомфлоте».



Посмотрели гости и на тренажерный центр компании. Услышали о социальных проектах. Благодаря Атомфлоту в Мурманске сейчас есть один самых привлекающих туристов объект - атомоход «Ленин».



Мустафа Кашка, первый заместитель генерального директора и главный инженер предприятия «Атомфлот»: «Наше предприятие в настоящее время полностью содержит атомный ледокол «Ленин». Это порядка 55-60 миллионов рублей в год. Это такая социальная нагрузка для предприятия».



Завершили же визит экскурсией на атомный ледокол «Вайгач».

Ирина Горенюк, депутат городского совета Мурманска: «Это уникальное предприятие. Я горжусь тем, что здесь работают наши земляки мурманчане».



Напоследок всем дали взглянуть и на атомную силовую установку, посмотреть, как она работает. Депутаты остались довольны увиденным.