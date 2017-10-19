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Не ближе, чем на десять метров. Новые правила для курильщиков. Что думают об этом мурманчане?

20:0319 октября 2017Просмотров: 114

Курильщикам могут запретить дымить у подъездов. Такие поправки в антитабачный закон сейчас рассматривают в Госдуме. Эту инициативу уже поддержал федеральное министерство здравоохранения.

Довольно часто можно увидеть, как соседи или гости стоят у входа в подъезд с сигаретой в руках. При этом все, кто там живет, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей вообще становятся «заложниками», не имея возможности открыть окна из-за табачного дыма.

«Соседи не курят, повезло так, но рядом подъезд, там соседи курят постоянно, а что делать, позволяют себе…»

Авторы законопроекта хотят запретить курить на открытом воздухе, на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. И у многих сразу возникли вопросы. Во-первых, откуда такая цифра - 10 метров, а, во-вторых, как будут контролировать выполнение нового закона.

«Чтобы закон работал, нужно чтобы сознание у людей было, и чтобы его можно было контролировать, закон. Если принимают закон, а его невозможно контролировать, ну о чем тогда говорить?»

«Все будут либо дома курить, либо выходить еще куда-то, в самом подъезде. В подъезде тоже нельзя. Но курят же! Так что я думаю, что не будет работать…»

«Не представляю, почему именно десять, но соблюдаться она явно не будет, потому что люди по-разному оценивают расстояние».

«Чего не сделаешь для наглядности, в проливной дождь мы решили отмерить эту дистанцию в 10 метров от стены дома и посмотреть что получится. Но так как у нас рулетка всего 3 метра, мне понадобится помощь оператора. Вот он последний метр, отмерив от стены дома 10 таких, мы оказались между машин. В нашем случае курить придется здесь. Как дела будут обстоять в других дворах, непонятно. Ведь в Мурманске очень много маленьких двориков, вот с такими улочками, и вот с такими тачками, так что задумайтесь, курильщики, задумайтесь!»

Четыре года назад одна из статей антитабачного закона уже ограничила места, где можно курить. Сейчас дымить нельзя в школах, институтах, больницах, стадионах, клубах и барах. Кроме того, запрещено курить на открытом воздухе, на расстоянии менее чем 15 м от входов на вокзалы, аэропорты и станции метро, а также на лестничных площадках в подъездах домов.

«Закон не действует практически, надо думать, как он может заработать».

«Очень много людей, которые нарушают правила, курят на остановках, в общественных местах. Люди ругаются, но это не действует».

Мурманск. Подъезд. Наши дни. Знакомая многим банка из-под кофе на подоконнике превратилась в пепельницу. Похоже на то, что курят здесь регулярно, нарушая антитабачный закон. Не работает он и на улице, хотя штрафы за курение в неположенном месте от 500 до 1 500 рублей. Но факт нарушения еще нужно зафиксировать и доказать. Вряд ли, сотрудники полиции будут бегать за каждым человеком с сигаретой. Так что как будет работать новая поправка в закон пока непонятно.

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