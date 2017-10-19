16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Под Вологдой столкнулись поезд и тепловоз

10:3019 октября 2017Просмотров: 31

На железнодорожной станции Лоста в Вологодском районе сегодня столкнулись маневровый тепловоз и поезд. Инцидент зарегистирован в 3:54. 

Об этом сообщает компания «Медиа-Центр».

В результате столкновения сошло шесть порожних цистерн. Пострадавших и погибших людей нет.

Отмечается, что движение поездов по станции не прерывается, задержки пассажирских поездов нет. Движение пассажирских поездов было организовано по свободным путям с интервалом десять минут.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает восстановительный поезд станции Лоста и оперативная группа главного управления МЧС.

Читайте также
Завтра в Кировске пройдет конференция «После Октябрьской революции. События и судьбы в истории Кольского Севера»В Мурманске загорелась квартираВ Басманном суде Москвы бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко не арестовывалиСвященнослужитель награждён ведомственной наградой ФСИН России
20 октября откроется выставка художников Мурманской области «Заполярье–2017»В Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и ухудшение состояния дорог"Без комментариев". Мурманские следователи не хотят говорить, арестован ли бывший вице-губернатор.В гостях «Вовремя лайт» журналист, член союза писателей России Илья Виноградов«Крутящий момент»Дом вот-вот рухнет, жильцов обещают переселить
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс