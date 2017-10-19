Под Вологдой столкнулись поезд и тепловоз

На железнодорожной станции Лоста в Вологодском районе сегодня столкнулись маневровый тепловоз и поезд. Инцидент зарегистирован в 3:54.

Об этом сообщает компания «Медиа-Центр».

В результате столкновения сошло шесть порожних цистерн. Пострадавших и погибших людей нет.

Отмечается, что движение поездов по станции не прерывается, задержки пассажирских поездов нет. Движение пассажирских поездов было организовано по свободным путям с интервалом десять минут.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает восстановительный поезд станции Лоста и оперативная группа главного управления МЧС.