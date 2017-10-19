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Подведены итоги конкурса фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

11:3019 октября 2017Просмотров: 95

10 октября 2017 года в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось заседание комиссии, которая рассмотрела работы, поступившие на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», и подвела итоги конкурса.

Участие в конкурсе, который проходил в период с 23 января по 2 октября могли принять все желающие – авторы фотографий.

Всего к участию в конкурсе допущено более 50 работ, наглядно демонстрирующих красоту заповедных мест, труднодоступные уголки северной природы.

Мы благодарим всех жителей Заполярья, проявивших интерес к вопросам охраны окружающей среды, сохранения природного наследия региона.

По итогам сводной оценки работ, представленных на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», комиссией принято решение:

В номинации «Ландшафты заповедных территорий» присудить:

1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Древняя страна»;
2 место А.Б. Глухову, наименование работы «Водопад на Среднем»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Горное безмолвие»;
            И.А. Исаевой, наименование работы «Другой мир».

В номинации «Животные на особо охраняемых природных территориях» присудить:

1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Горностай»;
2 место И.А. Дудаль-Вологодской, наименование работы «Полет»;
3 место С.Н. Петровой, наименование работы «Любопытство».

В номинации «Растительный мир заповедных территорий» присудить:

1 место А.Б. Глухову, наименование работы «Цветы на камнях»;
2 место А.В. Сапожниковой, наименование работы «Северный колокольчик»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Цветение вороники».

В номинации «Времена года» присудить:

1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Закат в конце лета»;
2 место А.В. Сапожниковой, наименование работы «В гостях у Куйвы»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Июльский вечер на Сейдозере».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 30 октября 2017 года в 12-00 в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, 3 этаж, конференц-зал).

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