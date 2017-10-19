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Представители Мурманской области принимают участие в работе форума «Арктические проекты сегодня и завтра»

17:0019 октября 2017Просмотров: 68

Представители Мурманской области принимают участие в работе V Международного форума «Арктические проекты сегодня и завтра», который открылся сегодня в Архангельске.

Программа форума посвящена экономическому развитию северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике.

Особое внимание уделяется развитию судоходства по Северному морскому пути, ключевым звеном которого является атомный ледокольный флот, базирующийся в Мурманске.

Кроме того, обсуждаются вопросы кадрового и научного потенциала северных регионов. 

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