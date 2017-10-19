Прогноз погоды по Мурманской области на 20 октября

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с, на севере области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица, на севере области ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 20 октября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..-3 -1..+1 небольшой мокрый снег без осадков Умба -1..+1 +1..+3 небольшой мокрый снег без осадков Полярные Зори -1..-3 0..+2 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Апатиты -1..-3 -1..+1 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Кировск -1..-3 0..+2 снег снег Ковдор -1..-3 +1..+3 небольшой мокрый снег небольшой мокрый снег Мончегорск -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Ловозеро -1..-3 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Оленегорск -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Никель -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Заполярный -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Североморск -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег Мурманск -1..+1 -1..+1 мокрый снег мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 20 октября