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Прогноз погоды по Мурманской области на 20 октября

16:1919 октября 2017Просмотров: 79

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер  северо-западный 7-12 м/с, на севере области 10-15 м/с. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица, на севере области ухудшение состояния дорог. 

Прогноз погоды на 20 октября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

-1..+1

небольшой мокрый снег

без осадков

Умба

-1..+1

+1..+3

небольшой мокрый снег

без осадков

Полярные Зори

-1..-3

0..+2

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Апатиты

-1..-3

-1..+1

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Кировск

-1..-3

0..+2

снег

снег

Ковдор

-1..-3

+1..+3

небольшой мокрый снег

небольшой мокрый снег

Мончегорск

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Ловозеро

-1..-3

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Оленегорск

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Никель

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Заполярный

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Североморск

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

Мурманск

-1..+1

-1..+1

мокрый снег

мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 20 октября

Температура воздуха

утром -1..+1 

днем -1..+1

вечером -1..+1

Осадки

 мокрый снег

мокрый снег

мокрый снег
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