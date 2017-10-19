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Сейсморазведчик «Вестерн Нептун» пришел в порт приписки Мурманск

20:0719 октября 2017Просмотров: 80

Сегодня в Мурманск пришло сейсморазведочное судно «Вестерн Нептун». Современное судно лишь недавно пополнило исследовательский флот государственного геологического холдинга «Росгеология».

«Вестерн Нептун» впервые швартуется у родного причала в мурманском порту. Это недавнее приобретение мурманской компании «Севморнефтегеофизика», входящей в государственный геологический Холдинг «Росгеология».

Для компании это настоящий скачок, ведь теперь открываются новые перспективы для расширения разведочных работ на российском и мировом континентальном шельфе. До прихода в порт Мурманск, научно-исследовательское судно работало на одной из перспективных нефтегазовых структур в Баренцевом море.

В это время на нем гостила съемочная группа ТВ-21. Наши журналисты подробно познакомились с экипажем и специалистами от науки.

Понаблюдали за работой лаборатории - мозгового центра «Нептуна», за тем как ведется сейсморазведка, и поучаствовали в настоящей операции на море.

Вот так выглядит участок, по которому идёт Нептун. Чёрное поле - морская целина. Белый цвет - осмотренный участок. Тёмных пятен - быть не должно, их и нет. Это значит, что если есть месторождения, то их обязательно найдут. На это ориентирован весь экипаж. Здесь собрали лучших. Александр Щёкин - капитан Нептуна, выпускник советской мореходной школы. Если сложить пройденные морские мили, получится - обогнул земной шар несколько раз.

Александр Щёкин, капитан судна «Вестерн Нептун»: «Для нашей компании, для нашей страны - это очень крупное и важное приобретение. Теперь мы можем заявить о себе, как очень серьёзной компании, которая может заявить о себе. Она работала уже с 2D и 3D, но с таким судном перспектив намного больше».

И уже в конце октября в Мурманском порту пройдут торжественные мероприятия по подъему на сейсморазведочном судне российского флага. И тогда же корабль получит новое имя.

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