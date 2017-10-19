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Телепрограмма на 20 октября (пятница)

18:5019 октября 2017Просмотров: 57

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 20 октября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Мамочки-2. 12 серия. Сериал (16+)

Россия. 2012 г. 

                Комедия.

                В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия            Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин,        Елена Ласкавая.

                «Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с         отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены   бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются            личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.

11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                    

 

Заповедник. Ботанический сад.

 

12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Теория бессмертия. 2 серия. Документальный фильм (16+)

                Бессмертие - это не миф. Время — главный враг этого мира, ведь его неумолимый ход с               каждым днём приближает нас к смерти. Но так ли неотвратимо это движение, и какой   срок отмерен нам на самом деле? Поиск ответа на этот вопрос начался тысячи лет назад и     продолжается до сих пор.

14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Заказник Кутса. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

15:00 Новости ТВ-21 (16+) 

15:13 Телегазета (12+)

15:28 Мультимир (6+)

Раскраска.

Фиксики.

Незнайка в Солнечном городе.

16:00 Новости ТВ-21 (16+) 

16:15 Телегазета (12+)

16:40 РэПэПэ/Режим полного погружения. Художественный фильм (16+)

                Россия. 2012 г.

                Комедия, драма.

Режиссер Евгений Барханов.

В ролях: Антон Куценко, Ричард Бондарев, Игорь Кулачко, Ирина Яковлева, Евгений Барханов, Раиса Конюхова, Андрей Бронников, Александр Руснак, Наталья Пярн, Владислав Кувицын. 

Борода, главный герой фильма, после контузии в Афганистане пытается освоиться в современной жизни. После лечебниц он «прибивается» в захудалую деревню Ржевского района, где из местного населения - только дед, ветеран Великой Отечественной, да его «посестра», бывшая узница нацистского концлагеря. Но именно здесь Борода, наконец, обретает покой…  А в это время в столице попавшие под сокращение служащие банка организуют странный туристический бизнес для иностранцев – полное погружение в атмосферу 1942 года в качестве солдат 3-го Рейха. Экстрим гарантируется… 

18:30 Рок Большого театра. Документальный фильм (16+)

Большой театр как будто преследует рок. Он неоднократно был под угрозой исчезновения, трижды горел, восстанавливался и перестраивался. Сливалась и разъединялась его труппа. Во время Второй Мировой войны на здание театра была сброшена бомба. Несколько лет назад началась его грандиозная реконструкция… 

19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Незаходящее  солнце. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Проповедник с пулеметом. Художественный фильм (16+)

США. 2011 г. 

Боевик, драма.

            Режиссер Марк Форстер. 

В ролях: Джерард Батлер, Мишель Монахэн, Майкл Шеннон, Мадлен Кэрролл, Кэти Бейкер, Мисти Миллс, Бретт Вагнер.

Байкер Сэм Чайлдерс имел множество проблем с законом, но после выхода из тюрьмы, вняв мольбам жены, начал посещать церковь. Бывшего преступника словно подменили: он стал примерным прихожанином, основал строительную компанию и сам возвел с нуля протестантский храм для тех, кого благополучные американцы презрительно именовали «отбросами общества»… Ровное течение жизни Сэма меняется после миссионерской поездки в Уганду и Судан. Проникнувшись состраданием к африканским детям, он решает основать приют, в котором те чувствовали бы себя в безопасности от боевиков Господней армии Сопротивления, набирающих себе солдат и сексуальных рабынь даже среди малолетних. Своих подопечных, если потребуется, Сэм готов защищать с оружием в руках. Однако в своем рвении Чайлдерс забывает о том, что обратной стороной любого благого порыва может стать одержимость…  Фильм основан на реальных событиях.

23:17 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Незамерзающий Кольский залив. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

23:20 Познавательная программа (12+)

                Марианская впадина.

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)               

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)             

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Марафон жизни. Пережившая блокаду Ленинграда, Майа Клименко только в движении и спорте находит излечение от всех своих недугов. И даже влюбляется в свои 80 лет. 

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)             

03:30 Рок Большого театра. Документальный фильм (16+)

Большой театр как будто преследует рок. Он неоднократно был под угрозой исчезновения, трижды горел, восстанавливался и перестраивался. Сливалась и разъединялась его труппа. Во время Второй Мировой войны на здание театра была сброшена бомба. Несколько лет назад началась его грандиозная реконструкция… 

04:18 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Альгология – наука о водорослях.

Заповедник. Лопарит.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

 

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