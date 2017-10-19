Телепрограмма на 20 октября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Пятница, 20 октября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Мамочки-2. 12 серия. Сериал (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия.
В ролях: Елена Яковлева, Нелли Уварова, Елена Оболенская, Анна Большова, Анастасия Савосина, Наталья Рыжих, Татьяна Шатилова, Валерий Афанасьев, Владимир Капустин, Елена Ласкавая.
«Мамочки 2» - история о приключениях отважной команды родительниц во главе с отчаянной воспитательницей детского сада Надеждой Суворовой. Они вынуждены бороться с социальной несправедливостью в родном городе. Параллельно раскрываются личные истории всех «мамочек» и, конечно, главной героини - Надежды Суворовой.
11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Ботанический сад.
12:00 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)
В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители Камбоджи, индийские джайны…
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Теория бессмертия. 2 серия. Документальный фильм (16+)
Бессмертие - это не миф. Время — главный враг этого мира, ведь его неумолимый ход с каждым днём приближает нас к смерти. Но так ли неотвратимо это движение, и какой срок отмерен нам на самом деле? Поиск ответа на этот вопрос начался тысячи лет назад и продолжается до сих пор.
14:54 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заказник Кутса. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:13 Телегазета (12+)
15:28 Мультимир (6+)
Раскраска.
Фиксики.
Незнайка в Солнечном городе.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:40 РэПэПэ/Режим полного погружения. Художественный фильм (16+)
Россия. 2012 г.
Комедия, драма.
Режиссер Евгений Барханов.
В ролях: Антон Куценко, Ричард Бондарев, Игорь Кулачко, Ирина Яковлева, Евгений Барханов, Раиса Конюхова, Андрей Бронников, Александр Руснак, Наталья Пярн, Владислав Кувицын.
Борода, главный герой фильма, после контузии в Афганистане пытается освоиться в современной жизни. После лечебниц он «прибивается» в захудалую деревню Ржевского района, где из местного населения - только дед, ветеран Великой Отечественной, да его «посестра», бывшая узница нацистского концлагеря. Но именно здесь Борода, наконец, обретает покой… А в это время в столице попавшие под сокращение служащие банка организуют странный туристический бизнес для иностранцев – полное погружение в атмосферу 1942 года в качестве солдат 3-го Рейха. Экстрим гарантируется…
18:30 Рок Большого театра. Документальный фильм (16+)
Большой театр как будто преследует рок. Он неоднократно был под угрозой исчезновения, трижды горел, восстанавливался и перестраивался. Сливалась и разъединялась его труппа. Во время Второй Мировой войны на здание театра была сброшена бомба. Несколько лет назад началась его грандиозная реконструкция…
19:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Незаходящее солнце. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Проповедник с пулеметом. Художественный фильм (16+)
США. 2011 г.
Боевик, драма.
Режиссер Марк Форстер.
В ролях: Джерард Батлер, Мишель Монахэн, Майкл Шеннон, Мадлен Кэрролл, Кэти Бейкер, Мисти Миллс, Бретт Вагнер.
Байкер Сэм Чайлдерс имел множество проблем с законом, но после выхода из тюрьмы, вняв мольбам жены, начал посещать церковь. Бывшего преступника словно подменили: он стал примерным прихожанином, основал строительную компанию и сам возвел с нуля протестантский храм для тех, кого благополучные американцы презрительно именовали «отбросами общества»… Ровное течение жизни Сэма меняется после миссионерской поездки в Уганду и Судан. Проникнувшись состраданием к африканским детям, он решает основать приют, в котором те чувствовали бы себя в безопасности от боевиков Господней армии Сопротивления, набирающих себе солдат и сексуальных рабынь даже среди малолетних. Своих подопечных, если потребуется, Сэм готов защищать с оружием в руках. Однако в своем рвении Чайлдерс забывает о том, что обратной стороной любого благого порыва может стать одержимость… Фильм основан на реальных событиях.
23:17 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Незамерзающий Кольский залив. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
23:20 Познавательная программа (12+)
Марианская впадина.
23:30 Новости ТВ-21 (16+)
00:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Телегазета (12+)
02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Марафон жизни. Пережившая блокаду Ленинграда, Майа Клименко только в движении и спорте находит излечение от всех своих недугов. И даже влюбляется в свои 80 лет.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Рок Большого театра. Документальный фильм (16+)
Большой театр как будто преследует рок. Он неоднократно был под угрозой исчезновения, трижды горел, восстанавливался и перестраивался. Сливалась и разъединялась его труппа. Во время Второй Мировой войны на здание театра была сброшена бомба. Несколько лет назад началась его грандиозная реконструкция…
04:18 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Альгология – наука о водорослях.
Заповедник. Лопарит.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)