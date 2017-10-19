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У жителя поселка Мурмаши украли 270 тысяч рублей с банковской карты

12:0019 октября 2017Просмотров: 49

В полицию обратился житель поселка Мурмаши с заявлением о краже денег с его банковского счета. По словам потерпевшего, со счета были сняты 270 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что некоторое время назад он потерял мобильный телефон. Через некоторое время, проверив баланс своего счета, выяснил, что у него пропала значительная денежная сумма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение суток полицейские установили, что хищение денег совершил безработный житель Мурмашей. Найдя телефон, он получил доступ к личному кабинету онлайн банка и перевел на свой счет 270 тысяч рублей.

В связи с тем, что потерпевший не сразу обратился в полицию, на момент задержания полицейскими злоумышленник уже потратил все деньги.

За содеянное северянина может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

 

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