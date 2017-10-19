Утепляться к холодам

В Мурманск пришла зима. Мурманчан, еще не успевших приобрести теплые и красивые вещи по доступным ценам, приглашают на выставку - ярмарку «Ермак», что расположилась в здании бывшего магазина «Океан». Подробности - в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Яркие и не очень, повседневные и нарядные, классические и с декоративной отделкой. Куртки и пуховики из зимней коллекции радуют глаз. Более 30 магазинов по всей стране, крупные оптовые закупки напрямую у производителя дают возможность в конечном итоге приобрести качественную фабричную одежду по доступным ценам. Например, пуховик можно купить за 3 500 рублей. Здесь найдутся модели и для юных модниц, и для более солидных дам. Главное, найти свой цвет и фасон.

Юлия Собецкая, представитель выставки - ярмарки «Ермак»: «У нас новое поступление зимнего ассортимента, у нас более трех тысяч моделей, от 42 до 72 размера. Современные наполнители идут, все фабричного производства, качество очень высокое и цена от производителя, что не маловажно. То есть, кто ценит сочетание цены и качества, ждем его к нам».

Мужчинам тоже есть из чего выбрать, цветовая гамма и линейка размеров на любой вкус и комплекцию. Куртки для поездки на автомобиле, пуховики для морозных дней. Наполнители современные синтетические гипоаллергенные - тинсулейт, синтепон, синтепух. Ярмарка верхней одежды «Ермак» ждет своих покупателей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера, по адресу проспект Кольский 18, второй этаж бывшего магазина «Океан».