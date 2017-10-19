16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Утепляться к холодам

20:0119 октября 2017Просмотров: 88

В Мурманск пришла зима. Мурманчан, еще не успевших приобрести теплые и красивые вещи по доступным ценам, приглашают на выставку - ярмарку «Ермак», что расположилась в здании бывшего магазина «Океан». Подробности - в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Яркие и не очень, повседневные и нарядные, классические и с декоративной отделкой. Куртки и пуховики из зимней коллекции радуют глаз. Более 30 магазинов по всей стране, крупные оптовые закупки напрямую у производителя дают возможность в конечном итоге приобрести качественную фабричную одежду по доступным ценам. Например, пуховик можно купить за 3 500 рублей. Здесь найдутся модели и для юных модниц, и для более солидных дам. Главное, найти свой цвет и фасон.

Юлия Собецкая, представитель выставки - ярмарки «Ермак»: «У нас новое поступление зимнего ассортимента, у нас более трех тысяч моделей, от 42 до 72 размера. Современные наполнители идут, все фабричного производства, качество очень высокое и цена от производителя, что не маловажно. То есть, кто ценит сочетание цены и качества, ждем его к нам».

Мужчинам тоже есть из чего выбрать, цветовая гамма и линейка размеров на любой вкус и комплекцию. Куртки для поездки на автомобиле, пуховики для морозных дней. Наполнители современные синтетические гипоаллергенные - тинсулейт, синтепон, синтепух. Ярмарка верхней одежды «Ермак» ждет своих покупателей ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера, по адресу проспект Кольский 18, второй этаж бывшего магазина «Океан».

Реклама
Читайте также
Полный ягель: поиски капсулы, здоровья и истины«Вовремя лайт»: коварство сахарного диабета«Деньги любят»: детские банковские карты, новые рубли, лоукостерыЧто известно об аресте бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко
73 года без войны. В Мурманске почтили память защитников ЗаполярьяПолное видео программы «Новости»Представители Мурманской области принимают участие в работе форума «Арктические проекты сегодня и завтра»Прогноз погоды по Мурманской области на 20 октября21 октября в Североморске откроется сквер «Народный»В Мурманске прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс