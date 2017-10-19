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В Кандалакше полиция патрулирует водоемы на новых катерах

14:1919 октября 2017Просмотров: 89

В этом году полицейские Кандалакши получили два новых морских катера для патрулирования водоемов. Несмотря на то, что катера поступили сотрудникам полиции в конце августа, стражи правопорядка опробовали новую технику на воде и уже поймали браконьера с ее помощью.

Так, в Терском районе полицейские задержали пенсионера, ранее судимого за браконьерство. 54-летний житель Умбы установил ставную сеть в заливе Белого моря.

До момента задержания сотрудниками полиции мужчина успел выловить одну семгу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, орудие лова изъято.

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