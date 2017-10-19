В Мурманске прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня в Мурманске состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В мероприятии приняли участие представители правительства Мурманской области, администрации города-героя Мурманска, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, учащиеся образовательных учреждений и жители заполярной столицы.

– В тяжелейшие военные годы Мурманск выстоял, не сломился под натиском врага. Мы никогда не забудем славные подвиги наших соотечественников, – сказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Оборона Советского Заполярья длилась 40 месяцев и вошла в историю как самое долгое и упорное противостояние советских и фашистских войск за всю историю Великой Отечественной войны.

Традиционно после митинга состоялся праздничный обед для ветеранов и тружеников тыла. Перед гостями выступили творческие коллективы города Мурманска.