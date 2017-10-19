16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области продолжается прием фотографий на конкурс «Посади Дерево!»

11:0019 октября 2017Просмотров: 109

Конкурс проводится в рамках плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии, в целях формирование активной жизненной экологической позиции подрастающего поколения, восстановления и увеличения количества посаженных деревьев.

Задачами конкурса является получение практического опыта в посадке деревьев, экологическое воспитание, формирование экологической культуры подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей природной среде.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и их семьи.

Работы принимаются до 17 ноября 2017 года.

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе.

Порядок и условия проведения конкурса можно посмотреть здесь

Читайте также
У жителя поселка Мурмаши украли 270 тысяч рублей с банковской картыКак ездить по Мурманской области в преддверии зимнего сезона и не попасть в аварию?Подведены итоги конкурса фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»Как за один день побывать в разных континентах мира. Отправляемся в пражский зоопарк
Аналитики выяснили, какие грибы предпочитают собирать жители Мурманской областиВовремя: коварство сахарного диабетаРев мотора, история успеха и вера в себя. Необычное спортивное шоу – идём в киноВсемирный банк: экономика России вышла из рецессии и вернулась к ростуСамая дружная встреча. Кто приехал на фестиваль молодёжи и студентов в Сочи?Спорт в любую погоду. В Мурманске открылась школа бега
Комментарии
Октябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс