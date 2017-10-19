В Мурманской области продолжается прием фотографий на конкурс «Посади Дерево!»

Конкурс проводится в рамках плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии, в целях формирование активной жизненной экологической позиции подрастающего поколения, восстановления и увеличения количества посаженных деревьев.



Задачами конкурса является получение практического опыта в посадке деревьев, экологическое воспитание, формирование экологической культуры подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей природной среде.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и их семьи.



Работы принимаются до 17 ноября 2017 года.



Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе.



Порядок и условия проведения конкурса можно посмотреть здесь.